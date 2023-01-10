Самарский военком пояснил, почему не публикуются списки погибших в Макеевке Самарский военком Вдовин: списки погибших в Макеевке не публикуются из-за работы иностранной разведки

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Военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин заявил, что списки погибших военнослужащих в Макеевке публиковаться не будут, передает ГТРК «Самара». По его словам, данные могут заполучить иностранные разведки, в результате чего они смогут выйти на родственников погибших. Кроме того, речь идет о простой защите персональных данных, добавил Вдовин.

Во-первых, это персональные данные. Во-вторых, это работа для иностранных разведок для выявления и проведения провокационных мероприятий в отношении родственников военнослужащих, что категорически запрещено, — уточнил военный комиссар.

По его словам, сотрудники военкомата сами докладывают о гибели военнослужащих их родственникам.

В новогоднюю ночь ВСУ нанесли удар по пункту временного размещения российских военнослужащих в Макеевке ДНР. По словам представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, по зданию ПТУ, где находились военнослужащие, было выпущено шесть ракет из РСЗО HIMARS, две из которых были сбиты силами ПВО. Погибли 89 военнослужащих. Конашенков заверил, что родственникам и близким жертв будет оказана необходимая помощь.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что среди погибших в Макеевке числятся жители Самарской области.