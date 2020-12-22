Самарский блогер отсудил у Навального 140 тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/59da16c8-4439-11eb-a77c-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: navalny/instagram.com

Люблинский суд Москвы взыскал с оппозиционера Алексея Навального 140 тысяч рублей по иску самарского блогера Алексея Жирухина за незаконное использование его фотографий.

Судом взысканы с Навального: компенсация за нарушение имущественных прав путём воспроизведения — 30 тысяч рублей; компенсация за нарушение имущественных прав путём доведения до всеобщего сведения — 30 тысяч рублей; компенсация за использование фотографии с удалённым копирайтом — 30 тысяч рублей; компенсация морального вреда в размере 50 тысяч рублей, — цитирует ТАСС пресс-секретаря суда.

Блогер был возмущён, что Навальный использовал его фотографии в одном из своих видеороликов, срезав с них вотермарки с указанием авторства. Изначально Жирухин пытался связаться с командой Навального, но не получил ответа. Тогда он обратился в суд. Первое заседание оппозиционер проигнорировал, а затем суд был приостановлен из-за его болезни. Теперь разбирательства закончились.

Как писал NEWS.ru, ранее Навальный решил подать в суд на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Оппозиционер был недоволен высказываниями о том, что он работает со специалистами ЦРУ США. Он заявил, что раньше его называли «агентом, разваливающим Россию», а теперь «понизили» до того, кто работает со спецслужбами.

В настоящее время Навальный находится в Германии, где проходит восстановление после лечения в берлинской клинике. Он сообщил, что вернётся в Россию, когда его состояние улучшится. Политик обвиняет в своём «отравлении» российского президента Владимира Путина. Он заявил, что других версий произошедшего у него нет.

20 августа Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.