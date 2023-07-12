«Сама себя хоронит»: Эдгард Запашный раскритиковал Пугачеву Эдгард Запашный заявил, что поступки Пугачевой не вызывают уважения у ее поклонников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эдгард Запашный

Народный артист России, дрессировщик Эдгард Запашный сообщил в YouTube-подкасте «ТАК СКАЗАТЬ», что Алла Пугачева «хоронит себя как творческую личность». По его словам, поступки певицы не вызывают уважения у поклонников, а молодежь не знает ее песен. Запашный добавил, что народ начинает забывать исполнительницу, она сама в этом виновата.

Запашный также рассказал, что никто не обратил внимание на приезд Примадонны в Россию, когда она прощалась с модельером Валентином Юдашкиным.

Пугачевой никто [въезд в страну] и не закрыл, она приехала, попрощалась с Юдашкиным, никто не обратил внимания на этот приезд. Пугачева сама себя хоронит как творческую личность, — подчеркнул дрессировщик.

Запашный привел в пример Иосифа Кобзона, который ушел из жизни великим артистом, «с армией поклонников, любовь которых строится прежде всего на уважении».

Пугачева... она же тоже взрослая уже. Уходит, закапывая себя... Будут ли говорить про нее, что она великая? Нет! Вспомнить — пара поколений взрослых, может быть. Но выйдите сейчас на улицу, спросите 16-летнего человека, кто такая Пугачева. Пускай споют хоть одну песню. Девять из десяти не смогут, — отметил он.

Запашный подчеркнул, что в России появятся новые талантливые исполнители уровня Пугачевой, которые станут гордостью страны.

Ранее 59-летняя певица Лолита Милявская призвала не осуждать уехавшую в Израиль Пугачеву, причислив коллегу к выдающимся и великим людям, а ее критиков назвала «неталантливыми и ленивыми». Милявская поблагодарила Пугачеву за то, что в свое время та подарила ей песню «Маленький» и помогла состояться как певице. По словам артистки, слухи о том, что Примадонна закрывала дорогу на сцену молодым талантам, беспочвенны.