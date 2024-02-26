Сальдо: войска «Днепр» обстреляли более 20 пунктов дислокации ВСУ

Фото: МО РФ

Более 20 пунктов временной дислокации ВСУ были обстреляны в Херсонской области за 26 февраля военнослужащими группировки войск «Днепр», сообщил в Telegram губернатор региона Владимир Сальдо. Также были сбиты семь беспилотников. В целом, по словам Сальдо, оперативная обстановка в области на линии боевого соприкосновения почти не изменилась.

За сутки уничтожено до 30 боевиков, две боевые бронированные машины, пять орудий и минометов, зенитная установка, четыре автомобиля, три лодки. Сбиты и подавлены семь беспилотников. Нанесены удары по более чем 20 пунктам временной дислокации вооруженных формирований, — написал Сальдо.

Ранее глава назначенной Киевом городской администрации Роман Мрочко сообщал о взрывах в центре подконтрольного Украине города Херсона. Он призывал местных жителей не находиться на открытом воздухе.

25 февраля сообщалось, что ВСУ потеряли пункт временной дислокации и полевой склад с боеприпасами на правом берегу Днепра, эти объекты были уничтожены артиллеристами-десантниками российской группировки войск «Днепр». В Минобороны РФ уточнили, что боевая работа велась в темное время суток, для корректировки огня использовались беспилотные летательные аппараты с тепловизором.