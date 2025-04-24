Салат «Весенний» с ветчиной — свежий и сытный! Едим, и килограммы уходят. Идеальный вариант для легкого ужина или дополнения к основному блюду. Яркие овощи, нежная ветчина и яйца — просто, вкусно и полезно!
Ингредиенты:
- 2 свежих огурца;
- 4 вареных яйца;
- 5 редисок;
- 100 г нежирной ветчины (можно заменить куриной грудкой);
- пучок зелени (укроп, зеленый лук, петрушка);
- 2 ст. л. греческого йогурта;
- 1 зубчик чеснока;
- 1 ч. л.горчицы;
- соль, перец — по вкусу;
- 1 ч. л. лимонного сока (для свежести).
Приготовление:
1. Огурцы, редис и ветчину нарежьте мелкими кубиками. Яйца порубите ножом или натрите на крупной терке. Зелень мелко нарубите.
2. Смешайте все ингредиенты в миске. Добавьте майонез, лимонный сок, соль и перец. Аккуратно перемешайте, чтобы не превратить салат в кашу.
Выложите в салатник или порционные тарелки. Украсьте дольками редиса и веточками зелени.
КБЖУ на порцию (примерно 200 г): ~180 ккал | 14 г белка | 10 г жиров | 6 г углеводов
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