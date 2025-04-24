Салат «Весенний» с ветчиной — свежий и сытный! Едим, и килограммы уходят

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Салат «Весенний» с ветчиной — свежий и сытный! Едим, и килограммы уходят. Идеальный вариант для легкого ужина или дополнения к основному блюду. Яркие овощи, нежная ветчина и яйца — просто, вкусно и полезно!

Ингредиенты:

2 свежих огурца;

4 вареных яйца;

5 редисок;

100 г нежирной ветчины (можно заменить куриной грудкой);

пучок зелени (укроп, зеленый лук, петрушка);

2 ст. л. греческого йогурта;

1 зубчик чеснока;

1 ч. л.горчицы;

соль, перец — по вкусу;

1 ч. л. лимонного сока (для свежести).

Приготовление:

1. Огурцы, редис и ветчину нарежьте мелкими кубиками. Яйца порубите ножом или натрите на крупной терке. Зелень мелко нарубите.

2. Смешайте все ингредиенты в миске. Добавьте майонез, лимонный сок, соль и перец. Аккуратно перемешайте, чтобы не превратить салат в кашу.

Выложите в салатник или порционные тарелки. Украсьте дольками редиса и веточками зелени.

КБЖУ на порцию (примерно 200 г): ~180 ккал | 14 г белка | 10 г жиров | 6 г углеводов

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