Салат «Венеция» — это сочетание легкости, свежести и необычного вкуса, которое станет отличным дополнением к любому столу. А еще его можно на скорую руку приготовить из дешевых ингредиентов, которые уже есть у вас дома. Пошаговый рецепт простого и дешевого салата читайте на NEWS.ru.

Ингредиенты

  • Филе курицы (отварное) — 200 г
  • Виноград (сорт кишмиш) — 150 г
  • Сыр (например, голландский) — 100 г
  • Орехи (подойдут грецкие) — 50 г
  • Майонез — для заправки
  • Соль и перец — на вкус

Способ приготовления

  1. Нарежьте заранее сваренное мясо курицы на мелкие одинаковые кусочки.
  2. Ягоды винограда поделите пополам.
  3. Потрите сыр.
  4. Орехи измельчите блендером.
  5. В боуле соедините все продукты и заправьте майонезом. Не забудьте посолить и поперчить по вкусу.
  6. Еще раз хорошо размешайте и подавайте к столу холодным.

Или попробуйте приготовить классику — салат цезарь по простому рецепту.

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