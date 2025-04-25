Салат «Венеция» — это сочетание легкости, свежести и необычного вкуса, которое станет отличным дополнением к любому столу. А еще его можно на скорую руку приготовить из дешевых ингредиентов, которые уже есть у вас дома. Пошаговый рецепт простого и дешевого салата читайте на NEWS.ru.
Ингредиенты
- Филе курицы (отварное) — 200 г
- Виноград (сорт кишмиш) — 150 г
- Сыр (например, голландский) — 100 г
- Орехи (подойдут грецкие) — 50 г
- Майонез — для заправки
- Соль и перец — на вкус
Способ приготовления
- Нарежьте заранее сваренное мясо курицы на мелкие одинаковые кусочки.
- Ягоды винограда поделите пополам.
- Потрите сыр.
- Орехи измельчите блендером.
- В боуле соедините все продукты и заправьте майонезом. Не забудьте посолить и поперчить по вкусу.
- Еще раз хорошо размешайте и подавайте к столу холодным.
Или попробуйте приготовить классику — салат цезарь по простому рецепту.
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