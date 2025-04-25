Салат «Венеция» — это сочетание легкости, свежести и необычного вкуса, которое станет отличным дополнением к любому столу. А еще его можно на скорую руку приготовить из дешевых ингредиентов, которые уже есть у вас дома. Пошаговый рецепт простого и дешевого салата читайте на NEWS.ru.