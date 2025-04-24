Салат «Три рубля» со шпротами и свеклой! Слоеный, яркий и безумно вкусный!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Три рубля» со шпротами и свеклой! Слоеный, яркий и безумно вкусный! Этот салат стал хитом благодаря сочетанию простых ингредиентов и потрясающему вкусу. Свекла, соленые огурцы и лук создают идеальный баланс сладкого, кислого и хрустящего!

Ингредиенты

2 средние свеклы (вареные или запеченные)

3 картофелины (средние, вареные)

2 соленых огурца

1 небольшая луковица

1 банка шпрот

3 яйца (вареные)

150 г майонеза (можно заменить на греческий йогурт)

1 ст. л. растительного масла

Соль, перец по вкусу

Зелень для украшения

Приготовление

1. Подготовка ингредиентов. Лук нарежьте полукольцами, обжарьте на масле до прозрачности. Соленые огурцы нарежьте мелкими кубиками. Свеклу, картофель, морковь и яйца натрите на крупной терке отдельно друг от друга.

2. Сборка слоев. Выкладывайте ингредиенты в прозрачный салатник или на плоскую тарелку в таком порядке: 1. Картофель → слегка посолите + смажьте майонезом. 2. Лук (равномерно распределите). 3. Соленые огурцы. 4. Шпроты + майонез. 5. Яйца + немного майонеза. 6. Свекла (аккуратно разровняйте, смажьте майонезом).

3. Финишный штрих. Посыпьте тертым яичным желтком или зеленью. Дайте салату пропитаться в холодильнике 1–2 часа. Приятного аппетита!

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