Салат с капустой «Коул-слоу по-русски»: весенний рецепт для похудения!

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Салат «Коул-слоу по-русски» — весенний рецепт для лёгкости! Хрустящий, свежий и невероятно полезный салат из двух видов капусты — идеальный вариант для тех, кто следит за фигурой. Этот русский вариант американского классического блюда сохраняет всю пользу овощей, оставаясь низкокалорийным и витаминным!

Начните с подготовки овощей: тонко нашинкуйте 200 г белокочанной и 150 г краснокочанной капусты — лучше использовать специальную терку или острый нож для получения нежных полосок. Натрите на крупной терке 1 среднюю морковь, чтобы добавить салату сладковатые нотки. Половину красного болгарского перца нарежьте тонкой соломкой — он придаст сочность и яркий акцент.

Для заправки в отдельной миске смешайте 150 мл натурального йогурта без добавок, 1 ч. л. дижонской горчицы, 1 ст. л. лимонного сока и 1/2 ч. л. жидкого мёда. Взбейте венчиком до однородности — соус должен получиться воздушным с приятной кислинкой.

Соедините все овощи в глубокой миске, аккуратно перемешайте руками, чтобы не повредить текстуру. Поливайте заправку постепенно, пробуя на вкус — вам может понадобиться не вся порция. Дайте салату настояться в холодильнике 20 минут, но не дольше — иначе капуста пустит слишком много сока.

Перед подачей ещё раз перемешайте и украсьте рубленой зеленью укропа или петрушки. Хрустящий, освежающий и удивительно лёгкий салат готов! Он прекрасно сочетается с запечённой курицей или рыбой, а также хорош как самостоятельный перекус.

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