Салат «Нежный хруст» — вроде простяк, а вкус бомба: секрет в сливочной заправке

Иногда самые обычные овощи могут заиграть по-новому, если добавить правильную заправку. Этот салат готовится за считанные минуты, но вкус получается насыщенным и нежным. Отличный вариант для легкого ужина или свежего гарнира.

Ингредиенты:

редис — 300 г;

огурец — 1–2 шт.;

яйца вареные — 3–4 шт.;

зеленый лук — 2 веточки;

укроп — 1 пучок;

сметана — 3 ст. л.К

чеснок — 1 зубчик;

плавленый сырок — 1 шт.;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Редис и огурцы нарежьте тонкими полукружьями — чем тоньше, тем нежнее будет вкус. Яйца разделите на аккуратные дольки, зелень мелко порубите.

Для заправки смешайте сметану с измельченным чесноком, солью и перцем. Плавленый сырок лучше слегка подморозить, а затем натереть на мелкой терке — так он легко соединится с соусом.

Смешайте овощи и яйца, добавьте заправку и аккуратно перемешайте. Салат получается свежим, хрустящим и с приятной сливочной ноткой. Идеально, когда хочется чего-то легкого, но вкусного.

Когда хочется чего-то домашнего к чаю, но без долгих хлопот, выручает этот простой пирог с крошкой. Никаких кремов, сложных техник и лишней посуды.