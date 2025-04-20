Салат «Несураз»! Легкий и сытный — почти как «Нисуаз», но только вкуснее!

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Готовим салат «Несураз» — дерзкий младший брат «Нисуаза»! Этот салат — взрывной микс средиземноморских вкусов с русским характером.

Отварите 3 молодые картофелины в мундире, остудите и нарежьте ломтиками. Обжарьте 200 г стручковой фасоли до хруста с чесноком. 2 яйца сварите вкрутую, охладите в ледяной воде — так желток останется ярким.

Главный секрет — правильные помидоры: возьмите 4 мясистых черри, разрежьте на половинки. 150 г тунца в собственном соку разомните вилкой, сохраняя текстуру.

Собирайте слоями: картофель → фасоль → тунец → яйца (крупно рубленные) → помидоры. Полейте заправкой из 3 ст. л. оливкового масла, 1 ч. л. дижонской горчицы и сока половинки лимона.

Украсьте маслинами и каперсами — они дадут ту самую «несуразную» пикантность. Подавайте сразу, чтобы картошка пропиталась соком, но овощи сохранили хруст.

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