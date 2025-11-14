Салат на Новый год «Рыбка» — слоеный и очень простой: фишка — в маринованном лучке

Салат на Новый год «Рыбка» — слоеный и очень простой: фишка — в маринованном лучке. Ищете салат, который станет главным украшением праздничного стола? Этот многослойный шедевр с тунцом и маринованным луком покорит вас своей гармонией вкусов! Нежное мясо тунца, хрустящие огурчики и сливочный сыр создают идеальный баланс, а маринованный лук добавляет пикантную нотку.

Начните с маринования лука: одну мелко нарезанную луковицу залейте смесью из чайной ложки соли, чайной ложки сахара, столовой ложки уксуса и кипятка. Через 15 минут откиньте лук на дуршлаг. Четыре отварных яйца разделите на белки и желтки — белки натрите на крупной терке, желтки на мелкой. Теперь соберите салат слоями: первый слой — яичные белки с майонезом, затем две банки тунца, размятого вилкой, с майонезом. Далее выложите 3-4 мелко нарезанных маринованных огурца, слой маринованного лука с майонезом, банку кукурузы (380 г) с майонезом и 100 граммов тертого твердого сыра с майонезом. Завершите композицию яичными желтками. Дайте салату настояться в холодильнике не менее часа — за это время все слои пропитаются и создадут неповторимый вкус!

