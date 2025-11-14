Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 10:00

Салат на Новый год «Рыбка» — слоеный и очень простой: фишка — в маринованном лучке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Салат на Новый год «Рыбка» — слоеный и очень простой: фишка — в маринованном лучке. Ищете салат, который станет главным украшением праздничного стола? Этот многослойный шедевр с тунцом и маринованным луком покорит вас своей гармонией вкусов! Нежное мясо тунца, хрустящие огурчики и сливочный сыр создают идеальный баланс, а маринованный лук добавляет пикантную нотку.

Начните с маринования лука: одну мелко нарезанную луковицу залейте смесью из чайной ложки соли, чайной ложки сахара, столовой ложки уксуса и кипятка. Через 15 минут откиньте лук на дуршлаг. Четыре отварных яйца разделите на белки и желтки — белки натрите на крупной терке, желтки на мелкой. Теперь соберите салат слоями: первый слой — яичные белки с майонезом, затем две банки тунца, размятого вилкой, с майонезом. Далее выложите 3-4 мелко нарезанных маринованных огурца, слой маринованного лука с майонезом, банку кукурузы (380 г) с майонезом и 100 граммов тертого твердого сыра с майонезом. Завершите композицию яичными желтками. Дайте салату настояться в холодильнике не менее часа — за это время все слои пропитаются и создадут неповторимый вкус!

Ранее мы готовили винегрет, который сразит вас наповал. Всего несколько ингредиентов в заправку — и вкус заиграет новыми красками.

Проверено редакцией
Читайте также
Только тыква, мука и орехи — пеку нежный пирог с черносливом и орехами. Вкуснее шарлотки: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество
Только тыква, мука и орехи — пеку нежный пирог с черносливом и орехами. Вкуснее шарлотки: простая и вкусная выпечка к чаю
Салат «Красное&белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком
Общество
Салат «Красное&белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком
Больше никаких сырников и омлетов! Эти гренки с фаршем сделали мое утро! Готовятся быстро и просто съедаются без ничего
Общество
Больше никаких сырников и омлетов! Эти гренки с фаршем сделали мое утро! Готовятся быстро и просто съедаются без ничего
Невероятное сочетание продуктов: слоеный салат «Бандерас» на Новый год
Семья и жизнь
Невероятное сочетание продуктов: слоеный салат «Бандерас» на Новый год
Укладываю слоями и жду боя курантов. Салат «Белая лошадь» принесет удачу и деньги в Новый год
Общество
Укладываю слоями и жду боя курантов. Салат «Белая лошадь» принесет удачу и деньги в Новый год
салаты
Новый год
закуски
рыба
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дерматолог дала советы по уходу за кожей при сахарном диабете
Опубликован рейтинг сильнейших армий мира
Нарколог назвала причины отказа россиян от алкоголя
На Украине взорвался энергообъект
Названы артисты, которые проиграли борьбу с диабетом
В Европе будут создаваться «коридоры военной мобильности»
Дезертировавшие морпехи ВСУ сдались в плен российским военным
Наступление ВС РФ на Покровск 14 ноября: что там на самом деле, Мирноград
В ВС России рассказали об отступлении ВСУ на одном из участков фронта
Детям на пароме вместо гонки включили порнофильм
Овечкин поздравил канадского форварда с юбилейным очком необычным подарком
Магнитные бури сегодня, 14 ноября: что завтра, проблемы с ЖКТ, боли, стресс
В Новороссийске отчитались о последствиях атаки украинских БПЛА
Жюри Всероссийского конкурса «Семейная память» определило победителей
Развитие метаболических заболеваний связали с одним популярным напитком
Telegram заблокировал за один день более полумиллиона каналов
Стало известно, сколько россиян доверяют Путину
Забудьте о сложностях: идеальные свиные ребра в фольге за 3 шага
Целый гарнизон ВСУ оказался на грани полного краха
Стиль без переплат: как одеваться дорого и модно
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.