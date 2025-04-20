Салат «Мужской каприз» покорит вас сочетанием нежных слоев из курицы, сыра, яиц и яркого сладковатого лука, который придает блюду особую изюминку и хруст. Идеальный вариант для праздничного стола или сытного ужина.
Ингредиенты:
- 300 г отварной курицы;
- 3 яйца;
- 2 свежих огурца;
- 1 крупная морковь;
- 1 луковица;
- 200 г сыра;
- 150 г майонеза;
- 1 ст. л. уксуса;
- 1 ч. л. сахара.
Способ приготовления:
- Лук нарежьте полукольцами, замаринуйте в смеси уксуса, сахара и кипятка на 15 минут.
- Курицу нарежьте кубиками. Положите ее на дно салатницы, смажьте майонезом.
- Затем на курицу отправьте лук.
- Отварные яйца натрите на терке, уложите их на лук, смажьте майонезом. То же самое повторите с морковью.
- Огурцы нарежьте тонкими ломтиками, уложите на морковь, слегка промажьте майонезом.
- Последний слой — натертый на мелкой терке сыр.
Дайте салату пропитаться 2 часа в холодильнике. Так вы получите сочные слои и пикантный вкус — настоящее объедение!
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