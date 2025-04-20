Салат «Мужской каприз» с маринованным луком: сочные слои и пикантный вкус

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Салат «Мужской каприз» покорит вас сочетанием нежных слоев из курицы, сыра, яиц и яркого сладковатого лука, который придает блюду особую изюминку и хруст. Идеальный вариант для праздничного стола или сытного ужина.

Ингредиенты:

300 г отварной курицы;

3 яйца;

2 свежих огурца;

1 крупная морковь;

1 луковица;

200 г сыра;

150 г майонеза;

1 ст. л. уксуса;

1 ч. л. сахара.

Способ приготовления:

Лук нарежьте полукольцами, замаринуйте в смеси уксуса, сахара и кипятка на 15 минут. Курицу нарежьте кубиками. Положите ее на дно салатницы, смажьте майонезом. Затем на курицу отправьте лук. Отварные яйца натрите на терке, уложите их на лук, смажьте майонезом. То же самое повторите с морковью. Огурцы нарежьте тонкими ломтиками, уложите на морковь, слегка промажьте майонезом. Последний слой — натертый на мелкой терке сыр.

Дайте салату пропитаться 2 часа в холодильнике. Так вы получите сочные слои и пикантный вкус — настоящее объедение!

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