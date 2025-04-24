Салат «Креветка в сыре»! Идеально для романтики или посиделок с друзьями

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Креветка в сыре»! Идеально для романтика или посиделок с друзьями. Вкуснейшее сочетание нежных креветок, свежих овощей и пикантного сырного соуса!

Ингредиенты

1/2 кочана салата айсберг

10–12 помидоров черри

6–8 перепелиных яиц

200 г креветок (очищенных)

1 ст. л. сливочного масла

специи для морепродуктов (по вкусу)

Для соуса

2 ст. л. сырного соуса

1 ст. л. сметаны

1 ст. л. творожного сыра

50 г твёрдого сыра (пармезан или чеддер)

1 зубчик чеснока

1 ст. л. лимонного сока

1/2 ч. л. зернистой горчицы

соль, перец по вкусу

Приготовление:

1. Креветки обжарьте на сливочном масле со специями 2–3 минуты до золотистого оттенка. Остудите.

2. Овощи и яйца. Салат порвите руками, черри разрежьте пополам. Яйца отварите (4–5 минут), очистите и разрежьте на половинки.

3. Соус. Натрите сыр на мелкой тёрке, чеснок пропустите через пресс. Смешайте все ингредиенты для соуса до однородности в блендере.

4. Сборка. На тарелку выложите салат, затем черри и яйца. Сверху разложите креветки и полейте сырным соусом.

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