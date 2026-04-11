11 апреля 2026 в 11:45

Салат, который тает во рту — собрала за 5 минут и все дома просили добавки снова

Выходные — идеальное время для маленьких кулинарных экспериментов, особенно если хочется чего-то необычного, но без лишней возни. Этот салат получается ярким, сытным и хрустящим, а готовится буквально за пару минут — идеальный вариант для семьи или друзей.

Ингредиенты:

  • болгарский перец — 250 г4
  • фиолетовый лук — 1/2 шт.;
  • сыр — 200 г;
  • кукурузные чипсы — 150 г;
  • консервированная кукуруза — 200 г;
  • майонез — 50–60 г.

Приготовление

Перец нарежьте маленькими кубиками, лук — как можно мельче, чтобы он не перебивал вкус. Сыр натрите на крупной терке, а чипсы слегка поломайте руками, чтобы сохранить хруст. В миске соедините все ингредиенты, добавьте кукурузу и заправьте майонезом, тщательно перемешав.

Подавайте сразу, пока чипсы остаются хрустящими. Можно украсить свежей зеленью. Салат получается очень эффектным и исчезает с тарелок мгновенно — идеально для домашнего праздничного стола.

Ранее сообщалось, что обычный салат может стать настоящим домашним шедевром, если добавить теплые запеченные овощи и насыщенную заправку.

Марина Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Роскосмосе рассказали, что мешает организовать полеты на Марс
В Госдуме призвали к жесткому ответу за удар ВСУ по ДНР
«Мы, конечно же, не отстаем»: в Роскосмосе высказались о высадке на Луну
Блогер-миллионник умерла в 26 лет от алкоголизма
Москва распрощается со снежным покровом до осени
США согласились разблокировать замороженные иранские активы
В Конгрессе США потребовали проверить адекватность Трампа
Молдову обвинили в попытке сделать из Приднестровья денежного донора
В России подготовили к выпуску весь цикл учебников для старшей школы
Российские ракеты обрушились на объекты энергетики Украины
Лебедев назвал европейскую страну, которая «стоит в униженной позе»
Задержаны подозреваемые во взрыве во Владикавказе
Магнитные бури сегодня, 11 апреля: что завтра, мигрени, раздражительность
Альпинист озвучил возможную причину смерти туристов на Камчатке
Посол Ирана раскрыл, как страна будет действовать при срыве перемирия с США
У Ирана появился «любимчик» в администрации Трампа
Наступление ВС РФ на Харьков 11 апреля: десятки убитых, бойня у Волчанска
Число пострадавших от удара ВСУ по Ясиноватой продолжает расти
США уличили во лжи насчет спасения пилотов F-15E в Иране
Стало известно, что собирается учинить Киев после выборов в Венгрии
Дальше
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям
Общество

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Общество

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

