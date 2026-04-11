Салат, который тает во рту — собрала за 5 минут и все дома просили добавки снова

Выходные — идеальное время для маленьких кулинарных экспериментов, особенно если хочется чего-то необычного, но без лишней возни. Этот салат получается ярким, сытным и хрустящим, а готовится буквально за пару минут — идеальный вариант для семьи или друзей.

Ингредиенты:

болгарский перец — 250 г4

фиолетовый лук — 1/2 шт.;

сыр — 200 г;

кукурузные чипсы — 150 г;

консервированная кукуруза — 200 г;

майонез — 50–60 г.

Приготовление

Перец нарежьте маленькими кубиками, лук — как можно мельче, чтобы он не перебивал вкус. Сыр натрите на крупной терке, а чипсы слегка поломайте руками, чтобы сохранить хруст. В миске соедините все ингредиенты, добавьте кукурузу и заправьте майонезом, тщательно перемешав.

Подавайте сразу, пока чипсы остаются хрустящими. Можно украсить свежей зеленью. Салат получается очень эффектным и исчезает с тарелок мгновенно — идеально для домашнего праздничного стола.

