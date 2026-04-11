Салат, который тает во рту — собрала за 5 минут и все дома просили добавки снова

Выходные — идеальное время для маленьких кулинарных экспериментов, особенно если хочется чего-то необычного, но без лишней возни. Этот салат получается ярким, сытным и хрустящим, а готовится буквально за пару минут — идеальный вариант для семьи или друзей.
Ингредиенты:
- болгарский перец — 250 г4
- фиолетовый лук — 1/2 шт.;
- сыр — 200 г;
- кукурузные чипсы — 150 г;
- консервированная кукуруза — 200 г;
- майонез — 50–60 г.
Приготовление
Перец нарежьте маленькими кубиками, лук — как можно мельче, чтобы он не перебивал вкус. Сыр натрите на крупной терке, а чипсы слегка поломайте руками, чтобы сохранить хруст. В миске соедините все ингредиенты, добавьте кукурузу и заправьте майонезом, тщательно перемешав.
Подавайте сразу, пока чипсы остаются хрустящими. Можно украсить свежей зеленью. Салат получается очень эффектным и исчезает с тарелок мгновенно — идеально для домашнего праздничного стола.
Ранее сообщалось, что обычный салат может стать настоящим домашним шедевром, если добавить теплые запеченные овощи и насыщенную заправку.