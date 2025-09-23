«Интервидение-2025»
23 сентября 2025 в 09:54

Салат, который съедают первым на любом столе — секрет удачного блюда с курицей, грибами и маринованным луком

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

У этого салата особая репутация — он исчезает со стола быстрее других и всегда вызывает вопросы о рецепте. Блюдо получается сытным, но не тяжелым, поэтому идеально подходит как для праздничного угощения, так и для обычного ужина.

Ингредиенты

  • красный болгарский перец — 1 шт.
  • свежий огурец — 1 шт.
  • куриная грудка (отварная) — 2 половинки
  • шампиньоны — 400 г
  • красный лук — ½ шт.
  • чеснок — 2 дольки
  • сахар — 1 ч. ложка
  • соль — по вкусу
  • уксус 9% — 1 ч. ложка
  • растительное масло — 4 ст. ложки
  • лимонный сок — 1 ст. ложка

Шаг 1. Маринованный лук
Нарежьте лук полукольцами и залейте горячей водой с солью, сахаром и уксусом. Перемешайте и оставьте на 30 минут. Лук потеряет резкость и станет мягким с приятным маринадным вкусом.

Шаг 2. Перец с ароматом чеснока
Нарежьте перец крупными кусочками и обжарьте на растительном масле вместе с чесноком. Когда появится румяная корочка, уберите чеснок — он уже отдал аромат.

Шаг 3. Шампиньоны
Нарежьте грибы и обжарьте до золотистой корочки. Немного подсолите для усиления вкуса.

Шаг 4. Основные ингредиенты
Нарежьте огурец и куриную грудку одинаковыми кубиками. Смешайте их с обжаренными грибами, сладким перцем и маринованным луком.

Шаг 5. Заправка
Добавьте 2 ст. ложки масла и 1 ст. ложку лимонного сока. Аккуратно перемешайте.

Шаг 6. Подача
Перед подачей оставьте салат на 15 минут, чтобы вкус стал более насыщенным.

Такое угощение почти всегда исчезает первым, а его рецепт гости просят записать сразу после ужина.

Хочется к чаю чего-то вкусненького, но без угрызений совести? Это печенье — идеальный вариант для таких случаев!

рецепты
еда
кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
