Салат, который съедают первым на любом столе — секрет удачного блюда с курицей, грибами и маринованным луком

У этого салата особая репутация — он исчезает со стола быстрее других и всегда вызывает вопросы о рецепте. Блюдо получается сытным, но не тяжелым, поэтому идеально подходит как для праздничного угощения, так и для обычного ужина.

Ингредиенты

красный болгарский перец — 1 шт.

свежий огурец — 1 шт.

куриная грудка (отварная) — 2 половинки

шампиньоны — 400 г

красный лук — ½ шт.

чеснок — 2 дольки

сахар — 1 ч. ложка

соль — по вкусу

уксус 9% — 1 ч. ложка

растительное масло — 4 ст. ложки

лимонный сок — 1 ст. ложка

Шаг 1. Маринованный лук

Нарежьте лук полукольцами и залейте горячей водой с солью, сахаром и уксусом. Перемешайте и оставьте на 30 минут. Лук потеряет резкость и станет мягким с приятным маринадным вкусом.

Шаг 2. Перец с ароматом чеснока

Нарежьте перец крупными кусочками и обжарьте на растительном масле вместе с чесноком. Когда появится румяная корочка, уберите чеснок — он уже отдал аромат.

Шаг 3. Шампиньоны

Нарежьте грибы и обжарьте до золотистой корочки. Немного подсолите для усиления вкуса.

Шаг 4. Основные ингредиенты

Нарежьте огурец и куриную грудку одинаковыми кубиками. Смешайте их с обжаренными грибами, сладким перцем и маринованным луком.

Шаг 5. Заправка

Добавьте 2 ст. ложки масла и 1 ст. ложку лимонного сока. Аккуратно перемешайте.

Шаг 6. Подача

Перед подачей оставьте салат на 15 минут, чтобы вкус стал более насыщенным.

Такое угощение почти всегда исчезает первым, а его рецепт гости просят записать сразу после ужина.

