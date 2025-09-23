Салат, который съедают первым на любом столе — секрет удачного блюда с курицей, грибами и маринованным луком

У этого салата особая репутация — он исчезает со стола быстрее других и всегда вызывает вопросы о рецепте. Блюдо получается сытным, но не тяжелым, поэтому идеально подходит как для праздничного угощения, так и для обычного ужина.
Ингредиенты
- красный болгарский перец — 1 шт.
- свежий огурец — 1 шт.
- куриная грудка (отварная) — 2 половинки
- шампиньоны — 400 г
- красный лук — ½ шт.
- чеснок — 2 дольки
- сахар — 1 ч. ложка
- соль — по вкусу
- уксус 9% — 1 ч. ложка
- растительное масло — 4 ст. ложки
- лимонный сок — 1 ст. ложка
Шаг 1. Маринованный лук
Нарежьте лук полукольцами и залейте горячей водой с солью, сахаром и уксусом. Перемешайте и оставьте на 30 минут. Лук потеряет резкость и станет мягким с приятным маринадным вкусом.
Шаг 2. Перец с ароматом чеснока
Нарежьте перец крупными кусочками и обжарьте на растительном масле вместе с чесноком. Когда появится румяная корочка, уберите чеснок — он уже отдал аромат.
Шаг 3. Шампиньоны
Нарежьте грибы и обжарьте до золотистой корочки. Немного подсолите для усиления вкуса.
Шаг 4. Основные ингредиенты
Нарежьте огурец и куриную грудку одинаковыми кубиками. Смешайте их с обжаренными грибами, сладким перцем и маринованным луком.
Шаг 5. Заправка
Добавьте 2 ст. ложки масла и 1 ст. ложку лимонного сока. Аккуратно перемешайте.
Шаг 6. Подача
Перед подачей оставьте салат на 15 минут, чтобы вкус стал более насыщенным.
Такое угощение почти всегда исчезает первым, а его рецепт гости просят записать сразу после ужина.
Хочется к чаю чего-то вкусненького, но без угрызений совести? Это печенье — идеальный вариант для таких случаев!