Салат, который качки скрывают, — простая «белковая бомба» на каждый день, ешь и худей

Этот салат — находка для тех, кто хочет сытно поесть без лишней тяжести. В нем много белка, поэтому он отлично подходит и для восстановления, и для легкого ужина. А благодаря овощам вкус получается свежим и совсем не «скучным».

Ингредиенты:

фасоль консервированная красная — 100 г;

куриное филе — 100 г;

яйца — 2 шт.;

томаты — 2 шт.;

зелень свежая — 50 г;

греческий йогурт (или майонез) — 2–3 ст. л.

Приготовление

Куриное филе отварите в подсоленной воде около 25 минут, остудите и нарежьте кубиками или разберите на волокна. Яйца сварите вкрутую, очистите и измельчите удобным способом. Фасоль откиньте на дуршлаг, чтобы убрать лишнюю жидкость.

Помидоры нарежьте небольшими кусочками, зелень мелко порубите. Сложите все в одну миску, посолите, при желании добавьте перец. Заправьте йогуртом для легкости или майонезом для более насыщенного вкуса. Перемешайте — и готово.

Салат получается сытным, сочным и очень простым — отличный вариант на каждый день без лишних хлопот.

