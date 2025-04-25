Салат «Деревня» — сытный и ароматный! Простые продукты и обалденный вкус. Этот бюджетный, но очень вкусный салат сочетает в себе копченое мясо, нежный картофель и пикантные маринованные огурчики. Идеальное блюдо для сытного ужина или дружеских посиделок!
Ингредиенты
- Картофель отварной — 3–4 шт. (средние)
- Копченое мясо (грудинка, бекон или колбаса) — 150–200 г
- Маринованные огурцы — 3–4 шт.
- Красный лук — 1 шт.
- Укроп — небольшой пучок
- Горчица зернистая — 1–2 ст. л.
- Масло растительное — 2–3 ст. л.
- Соль, черный перец — по вкусу
Приготовление
1. Подготовьте ингредиенты. Картофель нарежьте кубиками или дольками. Копченое мясо нарежьте небольшими кусочками. Огурцы нашинкуйте кружочками или полукольцами. Лук нарежьте тонкими полукольцами. Укроп мелко порубите.
2. Соберите салат. В миске смешайте картофель, мясо, огурцы, лук и укроп. Добавьте соль и перец по вкусу. Полейте растительным маслом и добавьте зернистую горчицу. Аккуратно перемешайте. Приятного аппетита!
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