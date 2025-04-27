Салат «Барселона» с крабовыми палочками, креветками и авокадо! И на ужин, и на праздничный стол! Сочный, свежий и невероятно вкусный — этот салат сочетает морепродукты, хрустящую капусту и сладкие нотки ананаса.
Ингредиенты (на 4 порции)
- Пекинская капуста — 1 небольшой кочан
- Креветки (очищенные) — 200 г
- Крабовые палочки — 200 г
- Авокадо — 1 шт.
- Красный лук — 1 шт.
- Помидоры черри — 10 шт.
- Кукуруза консервированная — 200 г
- Ананасы консервированные — 200 г
- Майонез / йогуртовый соус — по вкусу
- Лимонный сок, зелень — для подачи
Приготовление
1. Подготовка ингредиентов. Капусту и лук нашинкуйте тонкой соломкой. Креветки отварите в подсоленной воде 2–3 минуты, остудите. Крабовые палочки и авокадо нарежьте кубиками. Черри разрежьте пополам, ананасы — на небольшие кусочки. Авокадо сбрызните лимонным соком.
2. Сборка. В большой салатник выложите все ингредиенты. Заправьте майонезом или лёгким соусом (смешайте греческий йогурт с горчицей и чесноком).
Ранее мы делились классическим рецептом греческого салата! Весна — самое время готовить шедевр.