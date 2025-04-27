Салат «Барселона» с крабовыми палочками и авокадо! И на ужин, и на праздник

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Барселона» с крабовыми палочками, креветками и авокадо! И на ужин, и на праздничный стол! Сочный, свежий и невероятно вкусный — этот салат сочетает морепродукты, хрустящую капусту и сладкие нотки ананаса.

Ингредиенты (на 4 порции)

Пекинская капуста — 1 небольшой кочан

Креветки (очищенные) — 200 г

Крабовые палочки — 200 г

Авокадо — 1 шт.

Красный лук — 1 шт.

Помидоры черри — 10 шт.

Кукуруза консервированная — 200 г

Ананасы консервированные — 200 г

Майонез / йогуртовый соус — по вкусу

Лимонный сок, зелень — для подачи

Приготовление

1. Подготовка ингредиентов. Капусту и лук нашинкуйте тонкой соломкой. Креветки отварите в подсоленной воде 2–3 минуты, остудите. Крабовые палочки и авокадо нарежьте кубиками. Черри разрежьте пополам, ананасы — на небольшие кусочки. Авокадо сбрызните лимонным соком.

2. Сборка. В большой салатник выложите все ингредиенты. Заправьте майонезом или лёгким соусом (смешайте греческий йогурт с горчицей и чесноком).

Ранее мы делились классическим рецептом греческого салата! Весна — самое время готовить шедевр.