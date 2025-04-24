Салат «3 в 1» — курица, гарнир и овощи в одной тарелке! Обалденно вкусный

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «3 в 1» — курица, гарнир и овощи в одной тарелке! Идеальный вариант для тех, кто хочет вкусно поесть и при этом остаться в рамках правильного питания. Сытный, свежий и легкий — этот салат точно впишется в рацион!

Ингредиенты

Куриное филе (отварное или запеченное) — 200 г

Картофель (отварной) — 100 г

Свежий огурец — 100 г

Листовой салат (айсберг, романо или микс) — 50 г

Красный лук (маринованный в уксусе) — 30 г

Греческий йогурт (натуральный) — 30 г

Горчица дижонская — 1 ч. л.

Соль, сухой чеснок, специи — по вкусу

Приготовление

1. Филе и картофель нарежь кубиками или ломтиками.

2. Огурец нашинкуй тонкими полукольцами, лук — тонкими перьями.

3. Листья салата порви руками для сочности.

4. Заправка: смешай греческий йогурт с горчицей, чесноком и солью. Соедини все ингредиенты, аккуратно перемешай и подавай!

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