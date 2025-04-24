Салат «3 в 1» — курица, гарнир и овощи в одной тарелке! Идеальный вариант для тех, кто хочет вкусно поесть и при этом остаться в рамках правильного питания. Сытный, свежий и легкий — этот салат точно впишется в рацион!
Ингредиенты
- Куриное филе (отварное или запеченное) — 200 г
- Картофель (отварной) — 100 г
- Свежий огурец — 100 г
- Листовой салат (айсберг, романо или микс) — 50 г
- Красный лук (маринованный в уксусе) — 30 г
- Греческий йогурт (натуральный) — 30 г
- Горчица дижонская — 1 ч. л.
- Соль, сухой чеснок, специи — по вкусу
Приготовление
1. Филе и картофель нарежь кубиками или ломтиками.
2. Огурец нашинкуй тонкими полукольцами, лук — тонкими перьями.
3. Листья салата порви руками для сочности.
4. Заправка: смешай греческий йогурт с горчицей, чесноком и солью. Соедини все ингредиенты, аккуратно перемешай и подавай!
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