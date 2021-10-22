Сайты с пропагандой криминальной субкультуры могут блокировать до суда

Генпрокуратура предложила наделить МВД полномочиями по внесудебной оперативной блокировке сайтов криминальных субкультур, таких как АУЕ («Арестантское уголовное единство», запрещено в России). Об этом сообщил старший прокурор отдела управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму ведомства Тимур Абрегов. Его слова приводит ТАСС.

По его мнению, в России больше всего ресурсов блoкируется на основании решений судов, которые выносятся по искaм прокуроров. И этот механизм судeбной блокировки информации не так эффективен для оперативного пресечения и распространения противоправного контента.

Представляется целесообразным проработать вопрос внесудебной блокировки информации, связанной с криминальными субкультурами, такими как АУЕ, — заявил Абрегов.

Он добавил, что Росмолодёжь во внесудебном порядке принимает решения о блокировке информации, но только в отношении несовершеннолетних. По его словам, необходимо наделить такими полномочиями МВД, поскольку в полиции работают опытные сотрудники, «сталкивающиеся с вопросом криминальных сообществ».

Ранее стало известно, что свыше 30 тысяч интернет-ресурсов с негативным содержанием для молодёжи подверглись блокировке с начала 2020 года в России согласно материалам МВД.