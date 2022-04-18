Сайты продажи «веселящего газа» предложили блокировать без суда, такой законопроект внесут в Госдуму сегодня, 19 апреля, сообщает «Парламентская газета». Его соавтор, зампред комитета палаты по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко объяснила, что предлагается уже опробованная схема: надзорные органы обращаются в прокуратуру, та отправляет в Роскомнадзор требование заблокировать ресурс.

Сейчас так поступают в отношении сайтов со способами самоубийства или изготовления наркотиков. Досудебная же блокировка недостаточно эффективна, считает Костенко.

Если стоит возрастная маркировка «18+», Росмолодёжь не может блокировать информацию. Кроме того, на сайте может не быть прямой пропаганды, но он может называться, например, fool gas или crazy gas, что ориентирует на употребление закиси азота не по назначению, а для одурманивания, — объяснила она.

Врач-педиатр, член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый рассказал об опасности закиси азота. Она грозит смертельной передозировкой, а также вызывает эйфорию, из-за которой человек способен навредить себе и другим.

Её допустимо использовать как наркоз в медицине или для изготовления взбитых сливок, но не как наркотик.

Ранее руководитель телекоммуникационного комитета Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Николай Михайлов объяснил, почему при блокировке сайтов бывают сбои. Операторы не успевают проверить чёрный список Роскомнадзора и могут не иметь необходимого для адресной блокировки оборудования.