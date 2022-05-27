Сайт Netflix перестал открываться в России без VPN

Фото Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

Cайт стримингового сервиса Netflix в России перестал работать, на это обратило внимание издание DTF. На сайте Netflix отображается надпись «недоступно». На данный момент открыть его можно только с использованием VPN.

В ночь с 26 на 27 мая пользователи Netflix из России начали сообщать о полной недоступности сервиса без VPN. Ранее сериалы и фильмы можно было смотреть из РФ, используя VPN только для регистрации и пополнения счёта аккаунта, — сообщает DTN.

В начале марта сервис Netflix объявил о приостановке работы на территории России, назвав причиной такого решения ситуацию на Украине. В ответ на это российские пользователи подали в Хамовнический суд Москвы коллективный иск к видеосервису, заявив о нарушении прав россиян в связи с односторонним отказом платформы от предоставления услуг. Сумма исковых требований на этапе подачи иска составляет 60 млн рублей. Также стало известно, что Netflix сократил около 150 сотрудников, чтобы снизить расходы после ухода с российского рынка.