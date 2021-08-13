Сайт сервиса личных данных «Глаз бога» заблокировали

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Один из сайтов, принадлежащих сервису «Глаз бога», с помощью которого можно было найти личные данные людей, заблокирован. Соответствующее решение принял Таганский суд Москвы.

Признать информацию, размещённую на интернет-сайтах https://eyeofgod.group, информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено, — говорится в тексте судебного решения.

Копию решения направили в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Ведомство должно будет внести сайт в реестр доменных имён и страниц, распространение которых запрещено.

В свою очередь официальный представитель «Глаза бога» Сергей Каленик в разговоре с ТАСС подчеркнул , что блокировка сайта никак не скажется на работе сервиса.

Ранее Роскомнадзор заблокировал два средства массовой информации — «Открытые медиа» и «МБХ медиа». Первое издание сообщило, что причиной стало требование ведомства об удалении запрещённой в РФ информации.