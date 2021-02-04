Сайт Росгвардии подвергся массированной DDoS-атаке

https://static.news.ru/photo/78de1906-6780-11eb-b727-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay

Росгвардия сообщила о массированных DDoS-атаках на сайт ведомства из-за рубежа.

Как сообщил ТАСС, атаку совершили в ночь на 5 февраля. В пресс-службе ведомства уточнили, что это не первый случай, зафиксированный с территории некоторых государств Евросоюза.

В ночь на 5 февраля официальный сайт Росгвардии на протяжении трёх часов подвергался массированной DDos-атаке. Источники негативного воздействия находились за рубежом, — сообщили в Росгвардии.

Ранее подобные попытки атаковать инфраструктуру ведомства удалось отразить 23 и 31 января этого года.

18 января официальный сайт Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) подвергся кибератакам, которые продолжались на протяжении 13 часов (с 18:00 17 января до 07:00 18 января), писал NEWS.ru. Источник, работающий в ведомстве, утверждает, что хакерские атаки велись из зарубежных стран.