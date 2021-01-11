Сайт правительства Хабаровского края 12 часов передавал оскорбление Путина

https://static.news.ru/photo/6a939a6e-53ea-11eb-b482-fa163e074e61_660.jpg Фото: khabkrai.ru

В Хабаровском крае расследуют историю с оскорблением президента России Владимира Путина на правительственном сайте.

Как отмечается, оскорбительная надпись появилась на экране во время прямой трансляции строительства Центра развития спорта в Комсомольске-на-Амуре. Неприличные слова находились поверх видеозаписи в углу экрана. Заметили её не сразу, а лишь спустя 12 часов.

Как пишет РИА Новости, монтажом и обслуживанием видеотрансляции занимался оператор связи «Энфорта». В компании не исключили, что, возможно, произошёл взлом.

Об инциденте мы узнали из общедоступных ресурсов. Мы предоставляем Интернет, видеонаблюдение организовано силами клиента. Что было на его камере, нужно разбираться силами данного клиента, который размещал камеру на объекте, — отметили в компании «Энфорта».

Происшествие уже изучает ФСБ.

Ранее NEWS.ru писал, что полиция Санкт-Петербурга начала проверку из-за порванного портрета президента РФ Владимира Путина. Инцидент произошёл на заседании совета муниципального образования «Смольнинское». Показания сотрудники правоохранительных органов взяли у депутата от партии «Яблоко» Никиты Юферева.

Парламентарий пояснил, что повесил на стену муниципального образования портрет поэта Александра Пушкина. А вечером 18 ноября обнаружил, что его заменили «портретом неустановленного мужчины, похожего на президента РФ Владимира Владимировича Путина». Юферев демонтировал этот портрет и в порыве ярости порвал. После того как мужчина порвал портрет «похожего на Путина человека», сотрудница администрации вызвала полицейских.