Сайт МосБиржи вновь заработал

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сайт Московской Биржи вновь начал работать после сбоя, произошедшего утром в понедельник, 24 июня. Пресс-служба биржевого холдинга на данный момент не давала никаких комментариев касательно работы онлайн-ресурса.

Ранее пользователи не могли попасть на страницу сайта и воспользоваться услугами биржи. При этом во время перехода на ресурс уведомления о какой-либо ошибке не появлялись.

До этого сообщалось, что Министерство финансов Соединенных Штатов ввело новые санкции против 30 физических лиц и более 200 структур из России и Китая. В качестве причины ведомство обозначило проведение специальной военной операции на Украине. Ограничения коснулись таких российских компаний, как Московская Биржа, НРД и НКЦ. Помимо прочего, был принят запрет на оказание РФ ряда услуг, связанных с информационными технологиями и хранением данных в облачных сервисах.

Объем валютных средств, оказавшихся заблокированными после санкций в отношении МосБиржи, незначителен, заявили представители брокерских компаний на конференции Smart-Lab в Санкт-Петербурге. Речь идет о долларах США, евро и гонконгских долларах. По словам главы холдинга «Финам» Владислава Кочеткова, всего на счетах в Национальном клиринговом центре, входящем в группу Московской Биржи, под блокировкой оказались 40 млн гонконгских долларов (примерно 450 млн рублей) и несколько миллионов долларов США.