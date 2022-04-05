Сайт Минобороны России пропал из поисковой выдачи Google

Официальный сайт Министерства обороны России пропал из поисковой системы Google. При наборе ключевых фраз пользователю выпадают различные ссылки, однако площадки ведомства нет.
При наборе фразы «Министерство обороны» высвечиваются новостные источники и страница «Википедии». Также при исследовании выдачи можно найти страницу Общественного портала госзакупок вместо Единой информационной системы в сфере закупок.
Ранее на сайт Минобороны была совершена хакерской атака группировки Anonymоus, которая якобы похитила персональные данные сотрудников. Однако в ведомстве информацию опровергли, заявив, что никаких списков с персональной информацией на серверах сайта не хранится.
Регулярным DDos-атаками подвергались различные российские площадки. Сначала хакеры «бомбили» сайты Кремля, правительства РФ и парламента, затем переключились на СМИ.