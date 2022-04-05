Сайт Минобороны России пропал из поисковой выдачи Google

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Официальный сайт Министерства обороны России пропал из поисковой системы Google. При наборе ключевых фраз пользователю выпадают различные ссылки, однако площадки ведомства нет.

При наборе фразы «Министерство обороны» высвечиваются новостные источники и страница «Википедии». Также при исследовании выдачи можно найти страницу Общественного портала госзакупок вместо Единой информационной системы в сфере закупок.

Ранее на сайт Минобороны была совершена хакерской атака группировки Anonymоus, которая якобы похитила персональные данные сотрудников. Однако в ведомстве информацию опровергли, заявив, что никаких списков с персональной информацией на серверах сайта не хранится.

Регулярным DDos-атаками подвергались различные российские площадки. Сначала хакеры «бомбили» сайты Кремля, правительства РФ и парламента, затем переключились на СМИ.