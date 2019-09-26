https://static.news.ru/photo/10d90a04-e041-11e9-9654-fa163e074e61_660.jpg Фото: шаман.москва

Сайт виртуального шамана, который направляется из Якутии в Москву, появился в интернете. На главной странице проекта указано расстояние и время пути до Кремля, а также фотография Александра Габышева, который был задержан силовиками во время пути в столицу для «изгнания Путина».

Сайт «ШАМАН.МОСКВА» в процессе подшаманивания. Но после танцев с бубном он станет куда интереснее! — написано на главной странице .

В настоящее время на сайте указано, что до Кремля шаману осталось 388 дней пути или 5759,8 км.

Между тем, 24 сентября отряд якутского шамана Александра Габышева, продолживший поход на Москву после задержания своего лидера, объявил о роспуске и прекращении похода.

Как заявил в интервью Znak.com один из участников группы, к ним «подъехали „вежливые люди“ и выдернули нескольких человек» в полицию, где «доходчиво объяснили», что активисты идут «против системы» и в случае продолжении своих действий будут «признаны террористами».

Соответственно, с нами поступят как с террористами, и это только усугубит положение шамана. Поставили перед нами ультиматум и дали время до утра, до 7:00 (24 сентября по иркутскому времени. — News.ru). После этого обещали штурм лагеря. Обсудив всё в отряде, было принято решение прекратить движение и разойтись, — рассказал участник группы.

Как писал News.ru, Александр Габышев был задержан 19 сентября в Бурятии. Мужчина шёл пешком из Якутии в Москву чтобы провести обряд «изгнания Путина». В отношении него возбудили уголовное дело. После задержания он был помещён в психоневрологический диспансер, откуда его выпустили 20 сентября, а затем избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.