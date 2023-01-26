Сахаровский центр изгнали из Москвы Сахаровский центр сообщил о выселении из всех зданий в Москве

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Власти Москвы расторгли договор аренды с Сахаровским центром (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на все помещения, рассказали в пресс-службе организации. Решение было принято столичным департаментом городского имущества на основании закона об иноагентах, согласно которому Сахаровский центр не имеет право получать безвозмездную помощь от государства. Помещения были переданы организации в 1993 и 1996 годах.

24 января 2023 года Сахаровский центр получил письмо, <...> которое извещает нас о прекращении договоров аренды на все наши помещения: здание Центра, Выставочный зал и квартиру в доме по улице Земляной вал. <...> Данная правовая коллизия лишний раз доказывает, что смысл государственной политики — уничтожение независимых организаций, отстаивающих общественные интересы, — говорится в сообщении на сайте Сахаровского центра.

Представители центра не уточнили, когда им нужно будет освободить помещения. В сообщении организации говорится, что 100-летний юбилей супруги физика, лауреата Нобелевской премии мира и правозащитника Андрея Сахарова, Елены Боннер, который наступит 15 февраля, будет отмечаться в тех же стенах.

Ранее Генпрокуратура России признала нежелательной организацией Фонд Андрея Сахарова. Соответствующее решение было принято в связи с деятельностью фонда, которая «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ». Информация о решении касательно фонда передана ведомством в Министерство юстиции РФ для внесения сведений в перечень зарубежных организацией, деятельность которых в России является нежелательной.

На сайте фонда говорится, что он является некоммерческой благотворительной организацией, созданной в 2021 году для увековечивания интеллектуального и научного наследия Андрея Сахарова.