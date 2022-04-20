Сахар в России подешевел впервые с марта 2021 года

Розничная стоимость сахара-песка в регионах России с 9 по 15 апреля в среднем снизилась на 0,34%. Это первое снижение с марта 2021 года, сообщили в Росстате. С начала этого года цена на сахар выросла на 52,98%.

В 46 субъектах РФ сахар с 9 по 15 апреля подешевел на 0,2–4,4%, в шести регионах цены не изменились, а в 33 субъектах цены на сахар-песок увеличились на 0,1–5,6%, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов ранее заявил, что спрос на сахар в российских магазинах упал более чем в два раза по сравнению с периодом aжиотажа. Он отметил, что правительство выявилo «эталонную» неделю уровня цен и спроса — с 12 по 18 февраля, пока не началась специальная военная операция на Украине и не были введены cанкции.

Как отметил Евтухов, запасов сахара в России «предостаточно». Он подчеркнул, что уже сейчас наблюдается сокращение спроса на данный продукт со стороны российских покупателей.