Сафронову предложили сотрудничать со следствием в обмен на звонок матери

В ФСБ обвиняемому в госизмене советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову предложили сотрудничать со следствием в обмен возможность поговорить с матерью. Об этом РИА Новости рассказал его адвокат Дмитрий Катчев.

По его словам, предложение исходило от следователя Александра Чабана. Тот заявил, что Сафронову, в случае «продуктивной работы», сразу же разрешат сделать звонок матери.

Для Ивана это важно, потому что он очень с ней близок. Естественно, это было предложение о сотрудничестве, оно было отвергнуто, — отметил адвокат.

Он добавил, что скоро исполнится год, как Сафронов находится под арестом, однако о предварительное расследование затягивается, о его завершении речи пока не идёт.

Ранее Сафронову отказывали в возможности позвонить матери, опасаясь, что он может использовать её для скрытого обмена информацией и выполнения заданий иностранной спецслужбы.

Сафронова задержали и арестовали 7 июля 2020 года в Москве. По версии следствия, он работал на одну из спецслужб НАТО, передавая секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве и оборонной промышленности России. Ранее он трудился в газетах «Ведомости» и «Коммерсант», занимался военной и космической тематиками. В Роскосмосе утверждают, что задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации.

Ранее Лефортовский суд Москвы в очередной раз продлил Сафронову срок ареста на два месяца. Защита попыталась обжаловать это решение, но Московский городской суд апелляцию отклонил. Виновным себя Сафронов не признаёт.