Сафронова поместили в одну камеру с осуждённым за шпионаж Василенко

https://static.news.ru/photo/3dd641fc-485f-11eb-b234-fa163e074e61_660.jpg Иван Сафронов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Советника главы Роскосмоса и экс-журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, поместили в одну камеру с осуждённым за шпионаж украинским футболистом Василием Василенко. Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович, посетившая его в СИЗО «Лефортово».

Мы повидали Сафронова в изоляторе. Он помещён в одну камеру с осуждённым за шпионаж украинским футболистом Василием Василенко, — цитирует ТАСС Литвинович.

Она также рассказала, что Сафронов до этого провёл две недели на карантине в одиночной камере из-за контакта с человеком, у которого подозревали коронавирус. Всё это время его не выпускали на прогулки и не меняли бельё.

По словам Литвинович, журналисту прислали много книг, сейчас он читает «Процесс» Франца Кафки. Правозащитница также отметила, что Сафронов был расстроен тем, что следователь не разрешил ему поговорить по телефону с матерью.

Как писал NEWS.ru, Иван Сафронов отказался от сделки со следствием, которую ему предложили в начале процесса. Об этом рассказал его адвокат Иван Павлов. Обвиняемый продолжает настаивать на своей невиновности.

Ивана Сафронова задержали 7 июля 2020 года в Москве. Его обвиняют в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и оборонной промышленности России. Как заявили в Роскосмосе, задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах «Ведомости» и «Коммерсант», занимался военной и космической тематиками. Сафронов уверен, что его задержание связано с журналистской деятельностью.

Бывшего украинского футболиста Василия Василенко Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже в пользу Украины. По данным источника, Василенко пытался приобрести в РФ списанное военное крупногабаритное оборудование, разработанное в СССР в 1960-х годах и не имеющее огневой мощи.