Сафронова отправили на карантин в СИЗО из-за контакта с больным COVID-19

https://static.news.ru/photo/ff26167e-3f7d-11eb-a4e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Обвиняемый в госизмене советник главы Роскосмоса Иван Сафронов помещён на карантин в СИЗО после контакта с больным коронавирусом. Об этом рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович.

Она уточнила, что Сафронов в настоящее время находится в одиночной камере и будет оставаться там в течение двух недель.

Пока он чувствует себя нормально, — сказала Литвинович ТАСС.

Сафронова был задержан 7 июля 2020 года. Его обвиняют в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и оборонной промышленности России. Как заявили в Роскосмосе, задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он работал газетах «Ведомости» и «Коммерсант», занимался военной и космической тематиками. Сафронов уверен, что его задержание связано с журналистской деятельностью. Президент Владимир Путин, комментируя дело, заявил, что уголовное преследование экс-журналиста связано исключительно с передачей секретных сведений.

Как писал NEWS.ru, СМИ сообщили о наличии у следствия доказательства получения Сафроновым денежного вознаграждения за информацию, переданную иностранной спецслужбе. Его защита эту информацию комментировать отказалась. По словам адвоката Дмитрия Катчева, у него нет доступа к материалам уголовного дела. Он добавил, Сафронов свою вину по-прежнему не признаёт, его позиция не менялась с начала уголовного преследования.