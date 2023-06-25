Близкий друг Юдашкина заявил, что модельер знал о скором уходе из жизни Художник Сафронов: Юдашкин знал о скором уходе из жизни

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Художник Никас Сафронов

Валентин Юдашкин знал о своей скорой смерти, а потому заранее подготовился к передаче бизнеса, заявил в беседе с РИА Новости близкий друг модельера, художник Никас Сафронов. По его словам, никакие проблемы с финансами дому моды Valentin Yudashkin не грозят.

С Зайцевым все обошлось очень странно — там дележи, споры, ругань, скандалы. А у Юдашкина все законно. Марина, она и вела все его дела, она финансист. Он подготовил все, — сказал Сафронов.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил со ссылкой на источники, что сотрудники Федеральной налоговой службы арестовали счета модного дома Валентина Юдашкина из-за неуплаты долгов. По информации канала, руководство не предоставляло отчетность весь 2022 год. По данным Mash, владельцы Дома моды на Кутузовском проспекте в Москве несколько лет назад имели на счету 118 млн рублей.

При этом представитель ФНС в беседе с NEWS.ru заявил, что на счета связанных с модельером компаний не было наложено арестов.