Сафронов: я вложил $100 тысяч в своего внебрачного сына

https://static.news.ru/photo/a9ea93b8-faa2-11e9-815a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Художник Никас Сафронов заявил, что вложил не менее ста тысяч долларов в своего внебрачного сына Дмитрия Цибульского.

Я вложил в него 100 тысяч долларов, даже не делая анализ на ДНК, хотя с его мамой у нас не было страстной любви, — сказал он.

Как сказал Сафронов, несколько лет назад он начал помогать Дмитрию. Тот обещал вести правильный образ жизни. Однако стал выпивать. Живописцу не понравилось, что его внебрачный сын относится к нему потребительски. Как сказал Сафронов, он выполнил перед сыном все свои обязательства. Больше помогать ему он не намерен, сообщает «МК».

Недавно Пресненский суд столицы отказался признать требования гражданина Литвы, который называет себя сыном живописца.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Никас Сафронов признался: он хранит свои сбережения в иностранных банках, так как не раз обжигался на российских. Он тратит огромные средства на благотворительность, в частности, помогает училищу, где когда-то получал профессию. Это Ростовское художественное училище имени Грекова. Художник платит там лучшим студентам стипендию.