Сафронов попросил три часа на доказательства своей невиновности

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным продление сроков содержания в СИЗО советника главы Роскосмоса и бывшего журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. По словам адвокатов, журналист заявляет, что может доказать свою невиновность за три часа с помощью компьютера, так как вся информация, якобы переданная им западным спецслужбам, имеется в открытом доступе. При этом его защите не дают делать любые выписки из уголовного дела и ограничили в сроках ознакомления с материалами до 11 февраля, пишет «Коммерсант».

Адвокаты обвиняемого настаивали , что решение Мосгорсуда, продлившего срок содержания журналиста под стражей до 7 апреля, необоснованно и подлежит отмене. В частности, оно было вынесено ещё 27 декабря, а одним из основных аргументов в соответствующем ходатайстве была необходимость закончить начатое ознакомление с 22 томами и 55 часами аудиозаписей дела.

Вместо трёх месяцев на ознакомление нам, учитывая новогодние каникулы, дали всего месяц, через суд ограничив нас по надуманным основаниям в сроках чтения,— пояснил один из адвокатов Ивана Сафронова Дмитрий Катчев.

Он также пояснил, что адвокатам запрещено делать выписки даже несекретных данных из дела и прослушек, а все факты и детали предлагается просто запоминать.

Сам Сафронов заявил, что все данные об обороноспособности России, которые он якобы передал западным спецслужбам, имеются в открытом доступе в Интернете и для доказательства этого ему достаточно трёх часов и ноутбука. Однако суды, по его мнению, слепо верят следствию и прокуратуре.

В итоге фигурант дела о госизмене и его представители даже не смогли услышать мотивировку решения, поскольку была провозглашена только «несекретная» резолютивная часть. По мнению адвокатов, в ближайшие дни материалы уголовного дела направят в Генпрокуратуру, которая оперативно утвердит обвинительное заключение, после чего его направят для рассмотрения в Мосгорсуд, которому подсудны «секретные» дела.

Также стало известно, что следователь ФСБ Александр Чабан не принял ходатайство стороны защиты Сафронова о прекращении его уголовного дела. Об этом сообщил РИА Новости один из адвокатов Сафронова Иван Павлов (лицо, исполняющее функции иностранного агента). По его словам, следователь также не принял от адвокатов Сафронова ни одного ходатайства при составлении протокола ознакомления с материалами уголовного дела.

Сафронов был задержан 7 июля 2020 года. По данным следствия, в 2017-м он передал являющиеся секретными сведения чешской спецслужбе. Подозреваемый вину не признаёт и от сделки со следствием отказывается.

Ранее стало известно, что Сафронову вменили дополнительный эпизод. Теперь его также обвиняют в передаче данных о сирийской армии политологу Демури Воронину, который был задержан в феврале 2021 года тоже по делу о госизмене. По версии обвинения, Сафронов получил за передачу сведений $248.