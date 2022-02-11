Сафронов попросил три часа на доказательства своей невиновности

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным продление сроков содержания в СИЗО советника главы Роскосмоса и бывшего журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. По словам адвокатов, журналист заявляет, что может доказать свою невиновность за три часа с помощью компьютера, так как вся информация, якобы переданная им западным спецслужбам, имеется в открытом доступе. При этом его защите не дают делать любые выписки из уголовного дела и ограничили в сроках ознакомления с материалами до 11 февраля, пишет «Коммерсант».
Адвокаты обвиняемого
Вместо трёх месяцев на ознакомление нам, учитывая новогодние каникулы, дали всего месяц, через суд ограничив нас по надуманным основаниям в сроках чтения,— пояснил один из адвокатов Ивана Сафронова Дмитрий Катчев.
Он также пояснил, что адвокатам запрещено делать выписки даже несекретных данных из дела и прослушек, а все факты и детали предлагается просто запоминать.
Сам Сафронов заявил, что все данные об обороноспособности России, которые он якобы передал западным спецслужбам, имеются в открытом доступе в Интернете и для доказательства этого ему достаточно трёх часов и ноутбука. Однако суды, по его мнению, слепо верят следствию и прокуратуре.
В итоге фигурант дела о госизмене и его представители даже не смогли услышать мотивировку решения, поскольку была провозглашена только «несекретная» резолютивная часть. По мнению адвокатов, в ближайшие дни материалы уголовного дела направят в Генпрокуратуру, которая оперативно утвердит обвинительное заключение, после чего его направят для рассмотрения в Мосгорсуд, которому подсудны «секретные» дела.
Также стало известно, что следователь ФСБ Александр Чабан не принял ходатайство стороны защиты Сафронова о прекращении его уголовного дела. Об этом сообщил РИА Новости один из адвокатов Сафронова Иван Павлов (лицо, исполняющее функции иностранного агента). По его словам, следователь также
Сафронов был задержан 7 июля 2020 года. По данным следствия, в 2017-м он передал являющиеся секретными сведения чешской спецслужбе. Подозреваемый вину не признаёт и от сделки со следствием отказывается.
Ранее стало известно, что Сафронову вменили дополнительный эпизод. Теперь его также обвиняют в передаче данных о сирийской армии политологу Демури Воронину, который был задержан в феврале 2021 года тоже по делу о госизмене. По версии обвинения, Сафронов получил за передачу сведений $248.