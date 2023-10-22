Садоводов заставят уничтожать борщевик: чем он опасен, кого ждут штрафы Члены партии «Единая Россия» хотят дополнить Земельный кодекс, чтобы усилить борьбу с этим сорняком

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Члены партии «Единая Россия» внесли в Госдуму законопроект, в котором предложили дополнить Земельный кодекс. Депутаты предлагают внести в список инвазивных видов растений борщевик Сосновского. Они хотят обязать землевладельцев по умолчанию уничтожать его плантации. NEWS.ru рассказывает, чем опасен борщевик, какие штрафы могут ввести и что предлагают делать с ним депутаты.

Чем опасен борщевик, правда ли от него можно умереть

Вид борщевика, о котором идет речь, — растение семейства зонтичных достаточно крупного размера, которое может сильно обжечь человека или животное. Это происходит, так как в соке сорняка содержатся фуранокумарины (светочувствительные вещества), которые увеличивают воздействие солнечных лучей на кожу.

Как отмечают специалисты, первые проявления поражения кожного покрова появляются не сразу, а через несколько часов или даже дней в виде покраснения кожи, пузырей. В 2020 году СМИ писали о том, как 92-летний житель Зеленограда скончался от ожогов рук и ног, которые были получены от борщевика.

С конца 1940-х годов борщевик культивировался как кормовая культура в нечерноземных регионах европейской части СССР. В последнее десятилетие XX века стало понятно, что он способен быстро дичать, появляться в лесах, на лугах, пустошах и в городских кварталах. В 2012 году его исключили из государственного реестра селекционных растений, в 2015-м Минсельхоз включил его в список сорных растений.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Что предлагают в Госдуме

На днях группа депутатов из партии «Единая Россия» внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект, которым предлагается дополнить статью 13 Земельного кодекса. Она предусматривает обязанность собственников и арендаторов земельных участков, бороться инвазивными растениями, в том числе, с борщевиком.

Как говорится в тексте документа, перечень установит правительство РФ. В пояснительной записке к законопроекту, с которой ознакомился NEWS.ru, сказано, что в список инвазивных видов «следует включить борщевик Сосновского», который опасен для людей, поэтому борьба с ним «необходима для обеспечения комфортной жизни».

Авторы инициативы полагают, что их законопроект «устанавливает обязанность правообладателей земельных участков всех категорий земель» заниматься защитой от таких растений.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Данный закон про инвазивные виды — важный первый шаг. Давно пора ввести это понятие в законодательство и дать понять, что бороться с ними надо. Это не просто сорняки, это проблема для природы, которую придется решать, если мы хотим себе и своим детям благоприятную окружающую среду. Другие соображения по борьбе мы писали в предложениях к Госдуме и правительству, отправляли туда неоднократно», — комментирует NEWS.ru активист экологической инициативы «Антиборщевик» Мария Попова.

Другой законопроект «Единой России», который вносит поправки в КоАП, предусматривает штрафы до 700 тысяч рублей за невыполнение таких мероприятий.

«Предлагается <...> ввести на федеральном уровне ответственность за невыполнение мероприятий по защите земель от зарастания инвазивными растениями, которые определены в законопроекте. Для граждан — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, а для юрлиц — от 400 тысяч до 700 тысяч рублей», — заявлял в конце мая депутат Госдумы Владимир Самокиш.

Его коллега по партии Тимофей Баженов объяснял необходимость этого нововведения тем, что «сейчас нередки ситуации, когда штраф оказывается в разы меньше затрат на искоренение борщевика и содержание земель».

Кого могут начать наказывать за борщевик

Как пояснил NEWS.ru депутат Госдумы Николай Алексеенко, второй законопроект пока не внесен в нижнюю палату. Сейчас парламентарии дополняют перечень требований по содержанию земель новым пунктом.

«Мы вместе с правительством обсудим, необходимы ли дополнения в КоАП и какие они должны быть, либо ограничимся существующими нормами. <...> Поправками мы распространяем обязательство по устранению от инвазивных растений, в том числе борщевика, на всех собственников и арендаторов всех земельных участков, а не только сельхозназначения, как это сейчас. <...> Штрафы и санкции — это следующий предмет обсуждения», — подчеркнул Алексеенко.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

По его словам, ответственность будет распространяться «на всех собственников и арендаторов земельных участков». К примеру, если на стройке вырос борщевик, то его должен будет устранить застройщик. Если на городской площади или в парке — власти муниципалитета. Санкции будут касаться и садоводов, если на их огороде вырос куст борщевика и они его вовремя не выкорчевали.

По словам Светланы Елинской, активиста инициативы «Антиборщевик», крупным землевладельцам «все равно, что у них там растет или не растет».

«Выпишите штраф — оплатят и не подумают убирать. А вот если в каждом регионе будет штаб по борьбе с борщевиком, то он уберет все, а землевладелец оплатит счета. Вот тогда будет толк», — отметила Елинская.

Как с борщевиком борются в регионах

В ряде городов существуют общественные объединения волонтеров, которые занимаются уничтожением плантаций разросшегося сорняка. Как рассказал NEWS.ru представитель такой группы из Пскова Николай Петров, наиболее эффективный способ борьбы с борщевиком — это гербициды, которые убивают семена растения.

«Важно обработанный участок контролировать в течение трех лет. Если делать по принципу „обработал и забыл“, он опять вырастет и это будут неэффективно потраченные деньги», — объясняет активист.

Его коллега из Петербурга Светлана Елинская отмечает, что в Северной столице борщевик в основном скашивают.

«Не видела результата, поэтому ничего утверждать не могу. Местами обрабатывают химикатами — там, где можно. Это тоже не всегда дает стопроцентный результат. Выкапывают там, где их мало. И если качественно выкопали, это стопроцентный результат», — добавила Елинская в беседе с NEWS.ru.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Представитель инициативы «Антиборщевик» из Подмосковья Мария Попова в разговоре с NEWS.ru отмечает, что в разных регионах ситуация развивается по-разному.

«Успех сильно зависит от человеческого фактора. Где есть заинтересованные люди — там борются нормально, где нет — там плохо борются или вообще никак. Программы по борьбе с борщевиком есть лишь в некоторых регионах, потому что региональная власть имеет на это право, но не обязана», — заметила Попова.

В некоторых субъектах РФ, где имеются свои программы борьбы с борщевиком, существуют региональные штрафы. Их начали взимать с 2020 года в Москве, аналогичные меры действуют в Подмосковье. В столичном регионе за уничтожение сорняка власти выплачивают физическим и юридическим лицам денежные премии.

«Добровольцы почти всегда действуют эффективно, потому что тратят свое время, деньги, силы. А с государственной борьбой все гораздо сложнее, потому что личная заинтересованность в результате случается не всегда. Кроме этого, если даже чиновникам не все равно, то в бедных регионах порой просто средств в бюджете нет на весь имеющийся борщевик, средства расписаны под другие задачи», — констатирует Мария Попова.

Фото: Кирилл Зыков.АГН «Москва»

Какие наказания за борщевик существуют в КоАП сегодня

На федеральном уровне, как и в регионах, существуют некоторые санкции. Так, в КоАП РФ существуют несколько статей, за которые владельца заросшего борщевиком земельного участка могут оштрафовать. Например, по ст. 10.1 за нарушение правил борьбы с растениями-сорняками грозит административное наказание в виде предупреждения или штрафа. Для граждан эта сумма составляет от 300 до 500 рублей, для должностных лиц — от 500 до 1000, для юридических лиц — от пяти тысяч до 10 тысяч.

Также землевладельцы, запустившие свой участок, могут быть наказаны и по ч. 2 ст. 8.7 КоАП за невыполнение требований и обязательных мероприятий по охране почв от негативного воздействия. Наказание более суровое: обычных граждан могут оштрафовать на сумму от 20 тысяч до 50 тысяч, должностных лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, юридических лиц — от 400 тысяч до 700 тысяч рублей.

Еще существует ст. 19.5, которая вводит ответственность за невыполнение предписаний органов земельного надзора. По ней предусмотрены штрафы от 10 тысяч до 20 тысяч рублей для граждан, от 30 тысяч до 50 тысяч рублей для должностных лиц (или дисквалификацию до трех лет) и от 100 тысяч до 200 тысяч для юрлиц.

Но, как рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Николай Алексеенко, «существующие нормы не работают», в подтверждение этому парламентарий привел цифры. «Только по официальным данным, в прошлом году 296 тысяч гектар земли в России были покрыты борщевиком», — объяснил член ГД.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

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