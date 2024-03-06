Садоводам рассказали, какой грунт лучше всего подходит для высадки рассады Агроном Воробьев: грунт после лука лучше всего подходит для рассады

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Лучше всего для высадки рассады подходит грунт, в котором до этого выращивали лук и чеснок, рассказал агроном и биолог Михаил Воробьев. В разговоре с «ФедералПресс» эксперт подчеркнул, что фитонциды, которые содержатся в луке и чесноке, обеззараживают землю и прогоняют из почвы вредные микроорганизмы.

Это оптимальный вариант, поскольку почва достаточно плодородная и фитонциды, которые содержит лук и чеснок, обеззараживают землю, прогоняют оттуда всевозможные бактерии, микроорганизмы, делают ее более здоровой, — пояснил эксперт.

Для выращивания лука из семян рекомендуется использовать грунт, в котором находились огурцы или капуста. Это связано с тем, что у этих культур нет общих болезней. Кроме того, такую почву обычно хорошо удобряют навозом и другими органическими веществами, благодаря чему она даст хороший урожай лука. Агроном отметил, что полезна для рассады и снеговая вода. Он уточнил, что ученые пока не могут определить, в чем именно заключаются ее особые свойства, но она более живительная и полезная для растений, чем речная, дождевая или артезианская.

Депутат Госдумы Никита Чаплин ранее рассказал, что в марте можно начинать сажать томаты, перец, баклажаны, базилик, лук и ряд других культур. По его словам, к наступлению теплой погоды такая рассада успеет подрасти и будет готова к пересадке в почву.