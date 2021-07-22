Садоводам рассказали, как избавиться от конопли на участке

Иногда садоводов на дачном участке поджидают неприятные сюрпризы в виде запрещённой к выращиванию конопли. Как рассказала «Москве 24» эксперт Союза садоводов России и телеведущая Ольга Воронова, семена этого растения могут быть занесены птицами из других регионов.

По словам специалиста, избавиться от нежелательных посадок несложно. Для этого коноплю нужно аккуратно выкопать с корнем и выкинуть. Главное — извлечь всё корневище, иначе растение снова прорастёт.

Также можно использовать мощные пестициды, как в борьбе с борщевиком. Нужно просто обмазать ими конкретное растение, и оно погибнет.

Ранее сообщалось, что есть несколько растений, за которые дачников оштрафуют, если найдут их на территории участка. В первую очередь речь идёт о наркосодержащих растениях. Также серьёзно ударит по кошельку игнорирование на участке борщевика Сосновского. Ответственность предусмотрена в соответствии с законодательством в том случае, если участок зарос сорными растениями на 50% и более.