Садоводам дали совет, как подготовить рассаду к высадке в землю Садовод Воронова: перед высадкой рассаду нужно обязательно подкормить

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Перед тем как высаживать рассаду в землю, ее необходимо подкормить и обработать специальным иммуностимулятором, рассказала в беседе с «Москвой 24» эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова. По ее словам, перед перевозкой рассаду нужно полить.

До мая остается не так много времени. Пока рассада стоит дома и готовится к высадке, ее нужно обязательно подкормить. Подкормка происходит раз в две недели. До высадки как раз примерно столько времени и осталось. Поэтому мы еще успеем сделать это один раз, — объяснила специалист.

Эксперт посоветовала спустя 3-4 дня после подкормки обработать рассаду иммуностимулятором, например, янтарной кислотой, потому что ее еще нужно будет перевозить. Кроме того, на этапе смены климата и места жительства погибает много рассады.

Также перед тем, как перевозить молодые растения, их следует полить, чтобы они пережили пересадку в другой грунт, и поставить в высокую коробку, чтобы не травмировать во время транспортировки.

Ранее в Россельхознадзоре рассказали, что стебли хорошей рассады должны быть гладкими, прямыми и без трещин. По их словам, при сгибании растение должно спокойно гнуться и возвращаться в вертикальное положение.