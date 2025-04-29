Садовод Туманов раскрыл, как защитить посадки на даче от заморозков Садовод Туманов: укрыть растения от заморозков поможет ткань для грядок

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Спрятать дачные посадки во время заморозков можно при помощи легких нетканных материалов для грядок, заявил в беседе с NEWS.ru председатель московского союза садоводов, агроном Андрей Туманов. По его словам, их нужно набросить на грядку и оставить на ночь.

«Если хотите подстраховаться, можно купить легкие нетканные материалы для грядок или как еще говорят, агроткань для грядок. Когда приходит непогода, их нужно набросить на грядку и оставить на ночь. Когда заканчивается — снять. Такие ткани отлично пропускают воду и воздух», — прокомментировал Туманов.

По его словам, легкий снег совсем не опасен для огорода. Настоящие заморозки случаются в ясную, светлую погоду, когда нет осадков. Большинство растений (морковь, укроп, редиска, салат, картофель) прекрасно к ним адаптированы и укрытий не требуют. Тепло любят помидоры, кабачки, огурцы, болгарские перцы, баклажаны. В этом сезоне на своих участках их выращивали лишь самые большие садоводы-любители и то в теплицах под двойным укрытием.

Ранее сообщалось, что Подмосковье накрыли сильнейшие ночные заморозки с начала двадцать первого века. В конце апреля крайне низкие температуры наблюдались в Можайске и Клину. На столичной станции ВДНХ минимальная температура составляла минус 0,3 градуса.