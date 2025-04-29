Садовод рассказал, какие цветы лучше посадить под окнами Садовод Туманов: пионы — одни из самых популярных цветов в Москве

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Пионы — одни из самых популярных растений в столице, рассказал беседе с NEWS.ru председатель московского союза садоводов, агроном Андрей Туманов. По его словам, их часто выращивают на дачах под окнами.

Возможно, цветут они не так долго, но почти не требуют ухода, чудесно пахнут, устойчивы к морозу. Они способны расти, не вымерзая, лет тридцать. Если, к примеру, на улице минус 3-4 градуса, они отлично к этому адаптируются», — заметил Андрей Туманов.

Он отметил, что также в столице популярны мальвы, турецкие гвоздики, бегонии, бархатцы, календула, петунии, колеусы, ромашки разных видов, маргаритки и виола классическая (ее называют еще «анютины глазки»).

Большего ухода, чем остальные, требуют тюльпаны и розы, — поделился Туманов.

Ранее агрономы рассказали, что поможет сохранить свежесть тюльпанов до конца мая и сделать так, чтобы они цвели на огороде в два раза дольше. Если нет дождей, поливать их стоит раз в пять-семь дней. После появления бутонов необходимо добавить калийно-фосфорное удобрение, защищать цветы от жары и вовремя удалять увядшие бутоны.