Садовод Туманов рассказал, грозит ли Москве экологическая катастрофа Садовод Туманов: погода для Москвы стоит совершенно обычная

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

На фоне температурных аномалий конца апреля многие садоводы в столичном регионе начали беспокоиться о том, не будет ли экологической катастрофы, заявил в беседе с NEWS.ru председатель московского союза садоводов, агроном Андрей Туманов. По его словам, погода в Москве стоит совершенно обычная и переживать не стоит.

«Сейчас у нас ранняя весна. Такое случается практически через раз. В 2025 у нас совершенно нормальная погода для зоны рискового земледелия. Какие-то явления, например, возвратные заморозки, когда после установления устойчивых плюсовых температур в регион приходит холод с ночным понижением до нуля, случаются раньше или позже», — поделился Туманов.

Он отметил, что хладостойкие культуры (морковь, свекла, город, бобы и так далее) можно высаживать, тогда, когда можно воткнуть палец в землю. Несмотря на температурные рекорды, в Москве опытные садоводы уже собирают урожай, в основном, это многолетние луки: лук-батун, шнитт-лук.

Ранее Андрей Туманов говорил о том, что весна в России никогда не бывает полностью предсказуемой. Опытные садоводы относятся к погодным причудам как к нормальному явлению. Тюльпаны, нарциссы и другие весенние цветы устойчивы к заморозкам.