Садовод раскрыл, какая ягода созреет в конце мая Садовод Туманов: в конце мая созреет жимолость

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В конце мая в столичном регионе может созреть жимолость, заявил в беседе с NEWS.ru председатель московского союза садоводов, агроном Андрей Туманов. По его словам, этот кустарник сильно реагирует на капризный климат, что в итоге может его погубить.

В конце мая созреет жимолость. Ее в Московской области достаточно много, правда, с ней небольшая проблема. Из-за своего дальневосточного характера этот кустарник сильно реагирует на все ранние потепления и может начать распускаться или даже зацветать еще в феврале во время оттепели, что в результате его и губит, — прокомментировал Туманов.

Он заметил, что к тому же жимолость полюбили дрозды-рябинники, которые могут склевать 100% урожая. К счастью, в московском регионе появились современные сорта жимолости — наши и канадские. Они более адаптированы к условиям, поэтому скоро, возможно, эта ягода широко распространится.

Ранее сообщалось, как собрать урожай вкусной жимолости уже в мае. Все, что нужно делать — это регулярно поливать кустик. Собирать ягоду можно, когда она созреет полностью: максимальную сладость плоды набирают через пять-семь дней после того, как посинеют. Раз в 5-7 лет нужно проводить обрезку старых веток — это стимулирует рост новых побегов с крупными ягодами.