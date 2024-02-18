Садовод рассказала, какие растения запрещено выращивать на дачном участке Садовод Ганичкина: помимо ипомеи, дачников могут оштрафовать за мак и борщевик

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Помимо реального срока за дачные плантации ипомеи трехцветной, россиянам могут грозить штрафы за выращивание мака, рассказала NEWS.ru садовод Октябрина Ганичкина. Она напомнила, что за борщевик на участке тоже могут наказать.

Также грозить штрафом может выращивание мака. Борщевик является аллергеном и может вызвать ожоги из-за содержания веществ, повышающих чувствительность кожи. Чтобы не посадить у себя на огороде какое-то ядовитое растение, нужно просто изучать информацию на упаковке семян, например, или консультироваться с продавцами, — посоветовала Ганичкина.

По ее словам, у дачников есть огромный выбор других растений, помимо ипомеи трехцветной, тогда как за ее выращивание можно получить до двух лет лишения свободы. От запрета же выращивать ипомею россияне потеряют не так уж много.

Из-за запрета выращивать ипомею трехцветную российские дачники не много потеряют, так как существует много других видов этого растения. В любом случае у нас есть огромное разнообразие растений и декоративных элементов ландшафта, которыми можно заменить запрещенные цветы, — отметила садовод.

Ранее депутат Госдумы Сергей Гаврилов объяснил, что выращивание ипомеи трехцветной может подпасть под статью УК РФ, поскольку в семенах этого цветка содержатся галлюциногенные и наркотические вещества. По его словам, ответственность предусмотрена также и за непринятие мер по уничтожению запрещенных растений.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.