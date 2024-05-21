Садовод раскрыл пользу кротов на огороде Садовод Туманов: крот уничтожает вредных для огорода майских жуков

Кроты могут приносить пользу огороду, поскольку они уничтожают личинки майских жуков, рассказал Пятому каналу садовод Андрей Туманов. По его словам, кроты своими подземными ходами обеспечивает насыщение почвы кислородом.

Это единственный хищник, который уничтожает личинку майского хруща, то есть майского жука. Такая жирная личинка, которая как раз подъедает корни. И только крот ее может там из-под земли вытащить и съесть, — объяснил специалист.

Садовод отметил, что подземные ходы кротов также способствуют разрыхлению почвы и насыщению ее влагой. Помимо этого, эти тоннели помогают избавиться от лишней воды на участке во время сильных дождей.

Кроты едят большое количество вредителей огорода, добавил эксперт. Иногда они могут съесть даже мышей, подытожил Туманов.

Ранее биолог Анна Банникова рассказала, что кротов от садового участка может отпугнуть кофейная гуща и другие едкие запахи, как, например, бензина или мазута, испорченной рыбы, тухлых яиц, острого перца, чеснока и касторового масла. По ее словам, доступны и специальные ароматические гранулы. При этом она уточняет, что это не отгонит кротов от участка, а вынудит их прорыть новые ходы. Лучше использовать издающие вибрации отпугиватели.