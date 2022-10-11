Садовник объяснил, как можно использовать опавшую листву в хозяйстве Садовник Дубенюк: опавшую листву можно использовать как удобрение

Фото: Elena Mayorova/globallookpress.com

Опавшую листву на дачных участках можно использовать в хозяйстве как удобрение, рассказал РИАМО главный садовник Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Антон Дубенюк. Эксперт уточнил, что собранную листву лучше закомпостировать, так как, по его словам, это отличный органический материал.

Можно убрать и закомпостировать, выкидывать ничего не нужно. <...> Это хороший органический материал, который перерабатывается в удобрения, — заявил специалист.

Дубенюк добавил, что убирать опавшую листву нужно не из подо всех деревьев — где-то ее можно оставить. Убирают ее только с газонов или если она поражена болезнями и вредителями, уточнил эксперт.

Антон Дубенюк ранее рассказал, что для получения крупных плодов хорошего качества их нужно прореживать. Он также отметил, что цветы можно укрывать, поливать и защищать от заморозков, но прореживать их не стоит. При этом в случае с декоративными растениями он порекомендовал не допустить появления семян после цветения, чтобы в следующем году они были такими же пышными. Более того, по словам садовника, цветы нельзя срывать просто так. Их нужно срезать острым предметом выше почки наискосок, чтобы не повредить мягкие ткани растения.