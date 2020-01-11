https://static.news.ru/photo/1d4ff050-3522-11ea-ad1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий подтвердил обсуждение открытия филиала вуза в Дамаске.

В нём планируется обучать студентов естественным наукам.

Я думаю, что это естественные науки, конечно, математика. Там и традиции хорошие в стране математические, — сказал Садовничий.

Как ранее писал NEWS.ru, Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на ремонт в знаменитой высотке МГУ им. М. В. Ломоносова на Воробьёвых горах.