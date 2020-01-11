Ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий подтвердил обсуждение открытия филиала вуза в Дамаске.
В нём планируется обучать студентов естественным наукам.
Я думаю, что это естественные науки, конечно, математика. Там и традиции хорошие в стране математические, — сказал Садовничий.
Как ранее писал NEWS.ru, Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на ремонт в знаменитой высотке МГУ им. М. В. Ломоносова на Воробьёвых горах.
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