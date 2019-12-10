https://static.news.ru/photo/2273b7c6-1b35-11ea-b788-fa163e074e61_660.jpg Виктор Садовничий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ректор МГУ Виктор Садовничий заявил, что экс-мэр Москвы Юрий Лужков сыграл огромную роль в развитии университета.

Я очень глубоко скорблю, для меня это просто неожиданно. Я виделся с ним не так давно, он был полон сил, занимался сельским хозяйством у себя в Калининграде и был полон планов, он очень хотел заниматься наукой, разрабатывал некие подходы, в том числе к продолжительности жизни и к очистке воды, — цитирует ТАСС Садовничего.

Он также отметил, что Ломоносовский и Шуваловский корпуса, библиотека, гимназия и медцентр были построены по личным планам Лужкова.

Как ранее писал News.ru, бывший мэр Москвы Юрий Лужков умер в возрасте 83 лет. Он скончался в Мюнхене во время операции на сердце в одной из клиник.