Садальский: Жириновский сделал слишком много прививок

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский однозначно был одним из самых мощных политиков нашего времени, тем более по сравнению с другими, которые, как флюгер, придерживается того мнения, куда дует ветер, сказал актёр Станислав Садальский в беседе с argumenti.ru. Он также высказал мнение, что политик сделал слишком много прививок, «перевакцинировался».

Очень жаль, что Владимира Вольфовича больше нет с нами! Говоря словами классика, он мог сметь своё суждение иметь. То есть в отличие от других он свободно выражал свои мысли и в этом не был зависим ни от кого. Над ним смеялись, потешались, даже называли шутом, а в результате этот «шут» оказался самым умным! — подчеркнул артист.

Как считает Садальский, Жириновский сделал себе слишком много прививок, «перевакцинировался». Он напомнил, что была информация, что лидер ЛДПР за время пандемии привился восемь раз.

Владимир Жириновский скончался после тяжёлого течения коронавируса. Политики, звёзды и коллеги выразили соболезнования родственникам и близким политика. Президент РФ Владимир Путин также почтил память Жириновского.

Стало известно, что прощание с лидером ЛДПР пройдёт в Москве в Доме профсоюзов. Для церемонии отведут Колонный зал. Похороны состоятся на Троекуровском кладбище, место выбрано в связи с тем, что там покоятся родственники политика.